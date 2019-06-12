Телеканал Севастополя спутал Росгвардию с Нацгвардией
Казус случился накануне Дня России
В Севастополе телеканал оккупационного российского правительства ИКС-ТВ допустил оплошность, рассказывая о проходящем в городе фестивале оркестров Росгвардии.
Как сообщает ForPost, иллюстрируя новость о фестивале, ИКС-ТВ показал картинку с оркестром Национальной гвардии Украины.
Ляпсус не остался незамеченным, и теперь пророссийская общественность Севастополя (а другой здесь практически нет) вменяет каналу в вину едва ли не идеологическую диверсию.
Об оргвыводах на телеканале пока не сообщается.
Как сообщалось, в России был арестован ведущий Telegram-канала "Суверенный Крым", причастный к скандальному граффити про Путина
Между тем в Крыму провайдеры блокируют около двадцати украинских сайтов.
Также мы сообщали, что в Симферополе силовики пресекли акцию крымских татар.
Ранее мы рассказывали, что экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров был задержан по подозрению в коррупционных аферах с недвижимостью.
Также сообщалось, что во Львове массово отравились военнослужащие Нацгвардии.
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