Телеканал Севастополя спутал Росгвардию с Нацгвардией

Казус случился накануне Дня России

Фото: из открытых источников.

В Севастополе телеканал оккупационного российского правительства ИКС-ТВ допустил оплошность, рассказывая о проходящем в городе фестивале оркестров Росгвардии.

Как сообщает ForPost, иллюстрируя новость о фестивале, ИКС-ТВ показал картинку с оркестром Национальной гвардии Украины.

Фото: ForPost

Ляпсус не остался незамеченным, и теперь пророссийская общественность Севастополя (а другой здесь практически нет) вменяет каналу в вину едва ли не идеологическую диверсию.

Об оргвыводах на телеканале пока не сообщается.

Как сообщалось, в России был арестован ведущий Telegram-канала "Суверенный Крым", причастный к скандальному граффити про Путина

Между тем в Крыму провайдеры блокируют около двадцати украинских сайтов.

Также мы сообщали, что в Симферополе силовики пресекли акцию крымских татар.

Ранее мы рассказывали, что экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров был задержан по подозрению в коррупционных аферах с недвижимостью.

Также сообщалось, что во Львове массово отравились военнослужащие Нацгвардии.

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