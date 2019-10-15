У жителей Крыма отбирают землю и отказываются выплачивать компенсации (видео)

У тех, кто не соглашается продавать участки, их отбирают силой

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Российские власти прокладывают новые дороги на частных землях и часто не выдают компенсации владельцам за потерянные гектары. Журналисты Радио Свобода пообщались с теми, кто из-за проектов Кремля потерял на аннексированном полуострове не только участки, а еще и дома.

Сергей – учитель на пенсии, теперь зарабатывает тем, что выращивает просо. Один из пяти гектаров у его семьи забрал местный Автодор. Потому что по этому участку прокладывают новую автомагистраль "Таврида", которая пройдет по всему Крыму.

"Не только бросили. Обманули – раз, унизили – два, здоровье подорвали – три" – жалуется Сергей Лавров, фермер.

Его участок стоит почти 11 тысяч долларов. Семье предложили компенсацию в семь раз меньше.

"Больше всего меня поразил юрист Автодора. Он сказал: "Если мы вам будем платить за землю деньги, то мы "Тавриду" не построим" – рассказывает фермер.

Такая же ситуация в соседнем селе. Сергей – бывший участковый, получил в наследство участок. На изъятие земли не согласился, но ее все равно начали застраивать.

"С юридической точки зрения, это грабеж самый настоящий, открытое похищение собственности" – говорит Сергей Логиновский, владелец земли.

Похожими методами в России не гнушаются уже давно. Сочи, 2011 год. Бульдозер сносит дом Андрея и Натальи. Расчищают место для будущей олимпийской набережной.

"Это наш участок, который у нас отняли администрация и Олимпийский комитет. Хотели на склоне лет жить у моря. Такая была идиотская мечта" – делится Андрей.

Ради мечты семья продала, все что имела, и за 45 тысяч долларов купила дом и 5 соток земли. Компенсации за потерянный дом так и не дали.

"Обращались к Путину, обращались к Жириновскому. Приходят ответы – чтоб разобрался Краснодарский край. Но ни в коем разе собака собаку не укусит" – плачет Наталья.

8 лет семья прожила во временном приюте для олимпийских переселенцев. По решению суда их выселили. Куда идти – теперь не знают.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что оккупированный Крым страдает от нехватки воды. Из-за массовых отключений водоснабжения местным пришлось организовать массовый подвоз воды.

А еще мы рассказывали, что строительство Керченского моста уже привело к экологической катастрофе в Азовском море. Жители Геническа Херсонской области обнаружили массовое вымирание медуз. Люди отмечают, что такого раньше не было.

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