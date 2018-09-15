Украинские КПВВ на админгранице с Крымом возобновляют работу

Сегодня, 09:32

Пограничники откроют пункты пропуска на въезд и выезд из Крыма

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На административной границе с Крымом 15 сентября возобновляют работу контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка", временно закрытые после химической катастрофы на оккупированном полуострове. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницу пограничники Херсонского отряда начнут в 10:00", – говорится в сообщении.

При этом в Госпогранслужбе заверили, что продолжают ситуацию и в случае ее ухудшения и возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения решение о прекращении пропуска через КПВВ может быть принято снова.

Напомним, ранее на заседании СНБО президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.

Тем временем, "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.

А накануне возобновления работы КПВВ из Армянска пришли сообщения о новой химической катастрофе – люди пожаловались на резкое ухудшение самочувствия и проблемы с дыханием.

После этого оккупанты решили ввести в городе режим чрезвычайной ситуации, поскольку содержание опасных веществ в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию более чем в пять раз.
Крым, пограничники, Армянск, чонгар, Каланчак, кпвв

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Источник:

"Сегодня"

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