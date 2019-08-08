В июле возросло количество граждан, которые пересекли админграницу с Крымом

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Административную границу с Крымом в Херсонской области в июле в обоих направлениях пересекли 347 100 человек и 57 819 транспортных средств.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"По сравнению с июнем количество пересечений гражданского населения увеличилось на 33,31%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств на 38,09%", – сказано в сообщении на сайте МинВОТ.

КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной территории Украины пересекли 83754 человек и 14861 единица транспортных средств, в обратном – 94096 человек и 15713 единиц транспортных средств.

КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной территории Украины пересекли 66355 человек и 7092 единиц транспортных средств, в обратном – 75832 человека и 7965 единиц транспортных средств.

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КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной территории Украины пересекли 11897 человек и 5601 единица транспортных средств; в обратном направлении 15166 человек и 6587 единиц транспортных средств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешения для переселенцев из оккупированного Крыма на посещение их родственников, оставшихся на оккупированном полуострове.

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Также представитель президента по Крыму Антон Кориневич заявил, что для возвращения оккупированного Крыма Украина должна инициировать новую международную площадку для переговоров, в которую можно было бы привлечь участников "нормандского формата" и Будапештского меморандума.

Читайте полный текст второй части интервью с представителем президента: "Мы должны работать с международными партнерами по возврату контроля над Крымом".

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что у США нет плана, как вернуть Крым Украине. Американский дипломат надеется, что Украине не придется ждать 50 лет, как странам Балтии для деоккупации территорий.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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