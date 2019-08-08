В июле возросло количество граждан, которые пересекли админграницу с Крымом

Административную границу с Крымом в Херсонской области в июле в обоих направлениях пересекли 347 100 человек и 57 819 транспортных средств.
Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
"По сравнению с июнем количество пересечений гражданского населения увеличилось на 33,31%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств на 38,09%", – сказано в сообщении на сайте МинВОТ.
КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной территории Украины пересекли 83754 человек и 14861 единица транспортных средств, в обратном – 94096 человек и 15713 единиц транспортных средств.
КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной территории Украины пересекли 66355 человек и 7092 единиц транспортных средств, в обратном – 75832 человека и 7965 единиц транспортных средств.
КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной территории Украины пересекли 11897 человек и 5601 единица транспортных средств; в обратном направлении 15166 человек и 6587 единиц транспортных средств.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешения для переселенцев из оккупированного Крыма на посещение их родственников, оставшихся на оккупированном полуострове.
Также представитель президента по Крыму Антон Кориневич заявил, что для возвращения оккупированного Крыма Украина должна инициировать новую международную площадку для переговоров, в которую можно было бы привлечь участников "нормандского формата" и Будапештского меморандума.
Читайте полный текст второй части интервью с представителем президента: "Мы должны работать с международными партнерами по возврату контроля над Крымом".
Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что у США нет плана, как вернуть Крым Украине. Американский дипломат надеется, что Украине не придется ждать 50 лет, как странам Балтии для деоккупации территорий.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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