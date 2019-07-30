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В Крыму перевернулась легковушка: в салоне были трое детей

Сегодня, 12:38

Водитель автомобиля не справился с управление и съехал в кювет

/ Фото: Полтавщина

В Крыму перевернулась легковушка: в салоне были трое детей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D1%82%D0%BF%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D1%82%D0%BF%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA Крым Водитель автомобиля не справился с управление и съехал в кювет

В оккупированном Крыму под Судаком легковушка, в которой находились трое детей съехала в кювет. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло накануне днем на автодороге "Судак – Солнечная Долина". Водитель автомобиля FIAT не справился с управлением.

Спасатели открыли капот с помощью шанцевого инструмента и отсоединили аккумулятор.

Бригада скорой помощи доставила водителя в Судакскую городскую больницу. А детей шести, девяти и 11 лет и их мать в местное травматологическое отделение для выявления скрытых травм.

Напомним, ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Кроме этого, в Киеве утром в понедельник, 29 июля, произошло ДТП на пересечении Кольцевой и Газопроводной . В результате аварии пострадали четыре человека. По предварительной информации, произошло столкновение Chevrolet, который двигался в направлении площади Тараса Шевченко, и авто Mitsubishi, который совершал поворот на Газопроводную.

Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen . В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.

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ДТП Крым легковушка кювет судак

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