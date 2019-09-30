В Крыму завербованный ФСБ мужчина сдался правоохранителям

Из-за того, что мужчина сдался, его могут освободить от уголовной ответственности

Работники российских спецслужб заставляли украинца его к негласному сотрудничеству в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Об этом сообщила прокуратура Крыма.

В источнике сообщили, что в правоохранительные органы автономии обратился гражданин Украины, который в сентябре 2016 года во время пребывания на "пункте пропуска" оккупантов "Джанкой", был доставлен российскими пограничниками к представителям ФСБ.

"Представители "спецслужб" заставляли гражданина Украины собирать и передавать информацию о местах дислокации военной техники Вооруженных Сил Украины в Геническом районе Херсонской области, членов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и крымскотатарского батальона "Аскер"", – говорится в сообщении.

Прокуратура автономии сообщила, что поскольку мужчина не совершил никаких преступных заданий и добровольно обратился к представителям правоохранительных органов автономии, в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК Украины, будет решен вопрос об обращении в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности.

Напомним, ранее сотрудники контрразведки СБУ разоблачили бывшего сотрудника МВД Украины из Запорожья в работе на российские спецслужбы.

Кроме того, во Львовской области обнаружили местного жителя, который шпионил в пользу страны-агрессора.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram