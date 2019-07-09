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В оккупированном Крыму хотят тренировать иностранных астронавтов

9 июля, 07:58

До 2014 года международные экипажи проводили тренировки в Севастополе

У Балаклавы оккупанты устроили сброс канализации прямо в прибрежную полосу моря
У Балаклавы оккупанты устроили сброс канализации прямо в прибрежную полосу моря. Фото: Twitter

В оккупированном Россией Крыму хотят возобновить тренировки иностранных астронавтов. Об этом сообщил российский космонавт Антон Шкаплеров.

В частности, речь идет о тренировках по приводнению, которые проводились на полуострове до 2014 года.

"Раньше мы здесь (в Севастополе. – Ред.) международными экипажами проходили тренировки по морскому выживанию на случай приводнения. Мы считаем, что космос вне политики, продолжаем летать и работать в составе международных экипаже", - рассказал Шкаплеров.

Ранее жители Феодосии признались, что после оккупации Крыма жизнь на полуострове стала намного более унылой и депрессивной, даже в городах курортного побережья.

"Жители Феодосии описали, как умирает город. Собственно, так умирает весь Крым. Некоторые ватники считают, что виновата не Россия, а российские законы (логики не ищите). Некоторые считают, чтобы Фео стала прежней (как "при Украине"), надо, чтобы Путин стал мэром города", – с сарказмом отметил блогер Крымский бандеровец в своем Twitter.

Как сообщалось, согласно опросу, рекордное число россиян не готовы платить за оккупацию Крыма. Также мы сообщали, что в Крыму с 1 июля дорожают коммунальные услуги.


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Тег Россия, Крым, иностранцы, астронавты, тренировки, оккупированные территории

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Источник:

ТАСС

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