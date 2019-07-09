В оккупированном Крыму хотят тренировать иностранных астронавтов
До 2014 года международные экипажи проводили тренировки в Севастополе
В оккупированном Россией Крыму хотят возобновить тренировки иностранных астронавтов. Об этом сообщил российский космонавт Антон Шкаплеров.
В частности, речь идет о тренировках по приводнению, которые проводились на полуострове до 2014 года.
"Раньше мы здесь (в Севастополе. – Ред.) международными экипажами проходили тренировки по морскому выживанию на случай приводнения. Мы считаем, что космос вне политики, продолжаем летать и работать в составе международных экипаже", - рассказал Шкаплеров.
Ранее жители Феодосии признались, что после оккупации Крыма жизнь на полуострове стала намного более унылой и депрессивной, даже в городах курортного побережья.
"Жители Феодосии описали, как умирает город. Собственно, так умирает весь Крым. Некоторые ватники считают, что виновата не Россия, а российские законы (логики не ищите). Некоторые считают, чтобы Фео стала прежней (как "при Украине"), надо, чтобы Путин стал мэром города", – с сарказмом отметил блогер Крымский бандеровец в своем Twitter.
Как сообщалось, согласно опросу, рекордное число россиян не готовы платить за оккупацию Крыма. Также мы сообщали, что в Крыму с 1 июля дорожают коммунальные услуги.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В оккупированном Крыму хотят тренировать иностранных астронавтов". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РФ заявили, что не признают декларацию ПА ОБСЕ по Крыму
В России назвали декларацию "антироссийской"
Реакция Кремля на разгромную резолюцию ПАСЕ: россиян уличили в обмане
Документ ОБСЕ вызвал новые заявления представителей Кремля