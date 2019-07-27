В оккупированной Евпатории перестали проводить операции под общим наркозом

Администрация вынуждена временно прекратить оказание плановой хирургической помощи

Фото: Pixabay

В оккупированном Крыму администрация Евпаторийской городской больницы уже больше недели не проводит плановые хирургические операции под общим наркозом из-за острой нехватки врачей.

Об этом сообщает Укринформ.

"Администрация ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" уведомляет, что в связи с острой нехваткой врачей по специальности "анестезиология и реанимация" администрация вынуждена временно прекратить оказание плановой хирургической помощи в виде плановых оперативных вмешательств под общим обезболиванием", – говорится в сообщении медучреждения от 15 июля.

В сообщении уточняется, что в обычном режиме в Евпаторийской горбольнице будет проводиться лишь оказание экстренной и неотложной хирургической помощи.

Напомним, что ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму в ботсаду заменят статую богини на бюст Ленина.

Напомним, в Крыму местные жители все чаще фиксируют появление мусорных свалок, спящих на лавочках пьяных "туристов" , загрязнение любимых мест отдыха и сброс канализации в моря прямо в прибрежной полосе. В своем Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым показала "достижения" оккупантов в Севастополе, под Балаклавой, Евпатории, которая была популярным детском курортом, а также в других местах полуострова.

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