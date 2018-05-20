В России рассказали, как долго простоит Крымский мост

Сегодня, 18:10

Руководитель компании-генподрядчика заявил о надежности и прочности строительства

Фото: most.life
Фото: most.life

Керченский мост в аннексированный Крым может простоять без ремонта минимум 100 лет. Об этом руководитель компании-генподрядчика "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг, который ранее попал в "кремлевский список" США, заявил в интервью телеканалу НТВ.

"Сто лет он простоит, это минимальная цифра, которую мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его три раза пытались строить, сейчас четвертый мы строим. Когда немцы построили, пошли льды и этот мост у них снесло. Сейчас мы это все учитывали", – заявил он.

Ранее политический эксперт Тарас Березовец рассказал, зачем Путину нужен Крымский мост.

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Подчеркнем, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. Эту стройку века уже осудили, кроме США, и в Евросоюзе. Американцы точно подметили, что мост оккупантов затруднит судоходство в Керченском проливе. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.
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