В трех районах Крыма ухудшилось качество воды

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В Симферопольском, Белогорском и Кировском районах Крыма ухудшилось качество воды. Об этом сообщил гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, пишет "Крым.Реалии".

По его данным, в этих районах отмечается превышение в два раза жесткости и минерализации воды.​

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"Увы, имеет место быть увеличение солености и минерализации. Это наше наблюдение. Представители сельских поселений подтвердят это. У нас есть проект, который мы делали по заказу МинЖКХ Крыма. Он предусматривает доочистку воды веером по всему Крыму. Но поскольку эта технология на полуострове нигде не реализована, то я не берусь сказать, что какие-то положительные моменты мы получим", – сказал он Баженов.

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Напомним, что в оккупированном Россией Крыму в городе Керчь в районе Аршинцевской косы зафиксировали выбросы неизвестного вещества. Из воды взяли пробы для определения состава вещества. Жителей и гостей города призывают временно воздержаться от купания.

Кроме того, мы писали, что предатели в Крыму нашли "причину", почему Украина должна дать воду. Крымские оккупационные власти заявили, что Днепр принадлежит России.

В свою очередь, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров исключил возможность возобновления поставок воды и света в Крым. По его словам, Украина обязана использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.

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