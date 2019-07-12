У берегов Крыма обнаружили выбросы неизвестного вещества

Из воды уже взяли пробы и отправили их на экспертизу

У Балаклавы оккупанты устроили сброс канализации прямо в прибрежную полосу моря. Фото: Twitter

В оккупированном Россией Крыму в городе Керчь в районе Аршинцевской косы зафиксировали выбросы неизвестного вещества. Об этом сообщил т.наз. "глава администрации города" Сергей Бороздин.

Он отметил, что из воды также взяли пробы для определения состава вещества.

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства, кто мог совершить противоправные действия и слить в лиман эту массу", – отметил Бороздин.

Жителей и гостей города призывают временно воздержаться от купания.

Напомним, в Крыму местные жители все чаще фиксируют появление мусорных свалок, спящих на лавочках пьяных "туристов" , загрязнение любимых мест отдыха и сброс канализации в моря прямо в прибрежной полосе. В своем Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым показала "достижения" оккупантов в Севастополе, под Балаклавой, Евпатории, которая была популярным детском курортом, а также в других местах полуострова.

Кроме этого, ранее в Крыму произошло массовое отравление – десять человек были доставлены в инфекционное отделение Ялтинской городской больницы с диагнозом "пищевая интоксикация". Были госпитализированы десять рабочих из Узбекистана, которые отмечали день рождения одного из них и отравились некачественными продуктами.

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