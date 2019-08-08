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В Ялте гидроцикл на воде сбил женщину – пострадавшая в больнице

Сегодня, 15:18

В тот момент женщина каталась на sup-борде

/ Фото: Pixabay

В Ялте женщина пострадала от наезда гидроцикла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС подконтрольного России правительства Крыма.

По опубликованной информации, несчастный случай произошел в акватории Черного моря напротив пляжа "Актер", на расстоянии 30 метров от берега. Женщина совершала прогулку на sup-борде.

Установлено, что 40-летний владелец гидроцикла передал управление плавательным средством двум другим мужчинам, которые, не справившись с управлением, совершили наезд на катающуюся женщину.

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Врачи предварительно диагностировали колотую рану левого бедра и ушиб правой стопы.

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"Пострадавшей была оказана доврачебная помощь, после чего ее доставили в Ялтинскую городскую больницу. Обстоятельства происшествия уточняются", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму под Алуштой двухмоторный катер совершил наезд на отдыхающего. Отплыв в запрещенную для купания зону, мужчина оказался на судовом ходу и был незаметен для капитана катера.

Кроме этого, мы писали, что в Крыму под Судаком легковушка, в которой находились трое детей съехала в кювет.  Бригада скорой помощи доставила водителя в Судакскую городскую больницу. А детей шести, девяти и 11 лет и их мать в местное травматологическое отделение для выявления скрытых травм.

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