"Власти Крыма" намерены судить захваченных украинских моряков

Сегодня, 17:30

Как сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов, всего россияне захватили 24 украинских моряка


В результате незаконной атаки на украинские корабли в Керченском проливе россияне захватили 24 украинских моряка. Об этом сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в эфире Первого канала.

"Раненым оказывается полноценная медицинская помощь в первой керченской больнице. Состояние стабильное, средней тяжести. Жизни 24 моряков украинского флота, которые были задержаны, … ничего не угрожает", - сказал он.

По данным источников, "суд" в Крыму 27 ноября, вероятно, рассмотрит вопрос о мере пресечения для украинских моряков.

Ранее президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введению в стране военного положения. 

Отметим, что само решение о военном положении сегодня должна рассмотреть Верховная Рада и относительно того, на какой срок и где оно будет введено.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 19:00 и 23:00".

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн".
Крым, моряки, азовское море

Вы сейчас просматриваете новость ""Власти Крыма" намерены судить захваченных украинских моряков". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: Минобороны Украины

Медведев уже в панике орет: перехвачены переговоры россиян во время атаки на Азове

Сегодня, 17:18

Опубликованы показательные переговоры российских офицеров во время столкновения с украинцами

Украина

Верховная Рада. Фото: архив

Экстренное заседание Рады: Парубий объявил перерыв

Сегодня, 17:07

Введение Верховной Радой военного положения в Украине оттягивается
Загрузка...

Украина

Фото: navy.mil.gov.ua

Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн

Сегодня, 20:45

Россия атаковала украинские военные корабли, захватив буксир и два катера с украинскими моряками, Порошенко подписал указ о введении военного положения

Политика

Фото: twitter.com/poroshenko

Порошенко созвонился с Меркель: стали известны детали разговора

Сегодня, 16:43

Глава государства призывает мировое сообщество ужесточить наказание для Москвы

Финансы

Фото: Людмила Князьская-Ханова / "Сегодня"

Агрессия РФ и возможное военное положение взвинтили курс доллара в Украине

Сегодня, 16:41

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 27 ноября

Крым

Йоханнес Хан. Фото: AFP

Конфликт на Азове: еврокомиссар Хан жестко обратился к России

Сегодня, 16:40

Керченский пролив должен быть вновь открыт для беспрепятственного прохождения всех судов, заявили в Брюсселе

Экономика

Фото: AFP

МВФ продолжит давать деньги Украине и при военном положении - эксперт

Сегодня, 16:32

Специалист напомнил об уставе Международного валютного фонда

Одесса

Фото: Facebook

В Одессе прошел митинг у консульства России: дипломатов взяли под усиленную охрану

Сегодня, 16:05

Возле российского консульства дежурят полиция, бойцы Нацгвардии, медики и спасатели

Россия

Сергей Лавров. Фото: AFP

Нападение России на украинские корабли: Кремль санкций не боится

Сегодня, 16:02

Сергей Лавров винит в произошедшем Украину и политиков, которые пытаются заработать очки перед выборами

Украина

Украинские пограничники на Азовском море вблизи Мариуполя. Фото: dpsu.gov.ua

Вся власть военным: что нужно знать о военном положении-2018 в Украине

Сегодня, 15:59

Силовики получат право конфисковать автомобили, закрывать СМИ и запрещать новогодние "елки"

Политика

Сегодня в Раде будут голосовать за военное положение. Фото: AFP

Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде утвердить указ президента о военном положении

Сегодня, 15:53

За такое решение единогласно проголосовали все присутствующие на заседании члены комитета

Крым

Федерика Могерини. Фото: AFP

ЕС готовит международный ответ на агрессию России в Керченском проливе

Сегодня, 15:32

Евросоюз требует, чтобы Россия немедленно освободила корабли и персонал на борту
Загрузка...