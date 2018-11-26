"Власти Крыма" намерены судить захваченных украинских моряков

В результате незаконной атаки на украинские корабли в Керченском проливе россияне захватили 24 украинских моряка. Об этом сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в эфире Первого канала.

"Раненым оказывается полноценная медицинская помощь в первой керченской больнице. Состояние стабильное, средней тяжести. Жизни 24 моряков украинского флота, которые были задержаны, … ничего не угрожает", - сказал он.

По данным источников, "суд" в Крыму 27 ноября, вероятно, рассмотрит вопрос о мере пресечения для украинских моряков.

Ранее президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введению в стране военного положения.

Отметим, что само решение о военном положении сегодня должна рассмотреть Верховная Рада и относительно того, на какой срок и где оно будет введено.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 19:00 и 23:00".

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

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