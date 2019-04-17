Выборы 2019: где будут голосовать избиратели из Крыма

1975 человек будут голосовать в Киеве

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Количество избирателей из оккупированного Крыма, которые временно изменили место голосования перед вторым туром выборов президента Украины, составляет 4884 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственным реестром избирателей.

Согласно данным реестра, 4884 человек, которые изменили место голосования перед вторым туром выборов, зарегистрированные в АР Крым, 1141 человек – в городе Севастополь.

Отмечается, что 1975 человек будут голосовать в Киеве. И 757 человек – в Киевской области. Остальные – в других городах Украины.

Напомним, что в понедельник, 15 апреля, закончился срок подачи заявлений для изменения места голосования для второго тура выборов Президента Украины.

Как мы писали ранее, накануне второго тура выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля, место голосования сменили более 200 тысяч избирателей. Такие данные опубликованы Государственным реестром избирателей.

По состоянию на 13 апреля количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования составляет 201 189 человек.

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