Захваченный украинский моряк в "суде" заявил, что не понимает по-русски

Командир рейдового буксира Яны Капу, захваченного россиянами, старшина Олег Мельничук в подконтрольном России суде воспользовался своим правом на переводчика с иностранного языка, заявил его адвокат Эдем Смедляев.

Об этом правозащитник сказал в эфире 112 Украина.

"Он (Мельничук – ред.) воспользовался правом на переводчика, заявил, что не полностью понимает, и ему предоставили переводчика с русского на украинский, и с украинского на русский. Он также заявил, что не признает себя виновным, считает себя непричастным к этому делу и готов отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе в судах", – сказал Смедляев.

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Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Были захвачены 24 украинских моряка.

Вчера "суд" оккупированного Крыма арестовал на два месяца 15 украинских моряков.