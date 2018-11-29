Захваченный украинский моряк в "суде" заявил, что не понимает по-русски

Сегодня, 03:01

Олег Мельничук воспользовался своим правом на переводчика с русского

Фото: Facebook/Антон Наумлюк
Фото: Facebook/Антон Наумлюк

Командир рейдового буксира Яны Капу, захваченного россиянами, старшина Олег Мельничук в подконтрольном России суде воспользовался своим правом на переводчика с иностранного языка, заявил его адвокат Эдем Смедляев.

Об этом правозащитник сказал в эфире 112 Украина.

 "Он (Мельничук – ред.) воспользовался правом на переводчика, заявил, что не полностью понимает, и ему предоставили переводчика с русского на украинский, и с украинского на русский. Он также заявил, что не признает себя виновным, считает себя непричастным к этому делу и готов отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе в судах", – сказал Смедляев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Были захвачены 24 украинских моряка.

Вчера "суд" оккупированного Крыма арестовал на два месяца 15 украинских моряков.
суд, моряки, арест, азовское море, захват, Керченский пролив, судно, Яны Капу

Вы сейчас просматриваете новость "Захваченный украинский моряк в "суде" заявил, что не понимает по-русски". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото GETTY

Трамп и Эрдоган обсудили атаку РФ на военные корабли Украины в Керченском проливе

Сегодня, 01:43

Лидеры выразили глубокую озабоченность в связи с инцидентом в Керченском проливе и последующим задержанием украинских кораблей и членов экипажа  

Украина

Фото: navy.mil.gov.ua

Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн

Сегодня, 04:06

Россия атаковала украинские военные корабли, захватив буксир и два катера с украинскими моряками, Порошенко подписал указ о введении военного положения
Загрузка...

Политика

facebook.com/petroporoshenko

Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России за "ползучую аннексию" Азовского моря

Сегодня, 00:09

Президент также поблагодарил европейских союзников за позицию в защите Украины

Запорожье

facebook.com/volodymyr.omelyan

Россия продолжает блокировать украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море

Вчера, 23:16

По оперативной информации, в ожидании входа в Азовское море находятся 18 судов

Политика

фото AFP

Украина обратилась в Трибунал ООН из-за захвата Россией военных кораблей

Вчера, 21:50

Украинские дипломаты намерены обжаловать действия России с использованием всех имеющихся правовых средств  

США

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: AFP

Встреча Трампа и Путина под вопросом: состоится ли она и чего ждать Украине

Вчера, 19:32

Если президенты встретятся, их беседа будет не такой, на которую рассчитывали в Кремле
Загрузка...