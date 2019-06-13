Арестован спортсмен, жестоко избивший луцкого активиста

Ранее семье пострадавшего сожгли машины

Фото: Pixabay

В Луцке вчера арестован подозреваемый в жестоком избиении общественного деятеля Игоря Кинаха, чья семья ранее пострадала от рук поджигателей автомобилей.

Как сообщают Волинські новини, Кинаха жестоко избили в районе улицы Карпенко-Карого в Луцке. Инцидент произошел 23 апреля около 23:10. По словам его жены, адвоката Яны Чуриной, муж шел домой от автостоянки. Несколько человек напали на него на железнодорожных путях, в то время, когда Кинах говорил с женой по телефону. Били, вероятно, битой или арматурой. У мужчины сломан череп, выбиты зубы, имеются многочисленные ушибы.

Следствие установило, что подозреваемым в избиении является тренер по смешанным боевым искусствам, ранее судимый Сергей П. Во время судебного заседания 12 июня ему выбрали меру пресечения – содержание под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога.

Сергей П.

Как сообщалось, в ночь на 11 марта в Луцке сожгли автомобили адвоката Яны Чуриной и ее мужа Игоря Кинаха.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области суд выпустил из СИЗО командира, до смерти избившего подчиненного.

Между темв Киеве суд повторного заключил под стражу подозреваемого в убийстве активиста и бойца АТО "Сармата".

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