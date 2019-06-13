Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Подозреваемый в убийстве "Сармата" вновь взят под стражу

13 июня, 09:48

Печерский суд взял под стражу Михаила Сигиду до 12 июля

Подозреваемый в убийстве Михаил Сигида. Фото: Громадське
Подозреваемый в убийстве Михаил Сигида. Фото: Громадське.

Печерский районный суд Киева взял под стражу до 12 июля подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко "Сармата" Михаила Сигиду.

Как сообщает Радио Свобода, сторона обвинения заявляла, что он мог убежать, давить на суд или уничтожить вещественные доказательства. Кроме того, в прокуратуре отметили, что Сигида не имеет постоянного места жительства.

Адвокат Сигуды в ответ указал, что его подзащитный плохо себя чувствует, а риски назвал необоснованными.

Как сообщалось, 6 июня Печерский райсуд Киева во время неанонсированного заседание поздно вечером отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Сигиды. Судья Сергей Вовк решил тогда выпустить подозреваемого под домашний арест.

Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 г. на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек – четырех из них около Васильевки Запорожской области.

В декабре 2018 был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко – бизнесмен из Днепра Евгений Бродский – в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.

Руководство Национальной полиции заявляло, что убийство "Сармата" было заказным. Рассматривается несколько версий убийства.

Как сообщалось, в Харькове суд отправил под домашний арест подозреваемого в нападении на телеоператора Вадима Макарюка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, убийство, арест, сармат

Вы сейчас просматриваете новость " Подозреваемый в убийстве "Сармата" вновь взят под стражу". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женщина, которая зверски убила 12-летнюю дочь, теперь отрицает вину

Вчера, 22:45

Суд признал Елену Добродий больной и присудил ей лечение в клинике строгого режима

Убийство девочки в Житомирской области: копы рассказали о страшной находке

Вчера, 21:30

Полицейские предположили, что ими обнаружены останки убитой Даши Макарчук

Отец "янтарного" прокурора получил реальный срок за смертельное ДТП

Вчера, 09:39

Ранее он был осужден условно

Лишенный прав нардеп проиграл апелляцию в Кропивницком

10 июня, 12:05

Суд не поверил парламентарию, утверждавшему, что он не был за рулем в момент задержания

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Назван лучший способ остановить старение мозга

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Диета по группе крови: охотничья первая

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

Вчера, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Зарплата железнодорожников: в "Укрзализныце" назвали сумму

Назван лучший способ остановить старение мозга

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь