Подозреваемый в убийстве "Сармата" вновь взят под стражу

Печерский суд взял под стражу Михаила Сигиду до 12 июля

Подозреваемый в убийстве Михаил Сигида. Фото: Громадське.

Печерский районный суд Киева взял под стражу до 12 июля подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко "Сармата" Михаила Сигиду.

Как сообщает Радио Свобода, сторона обвинения заявляла, что он мог убежать, давить на суд или уничтожить вещественные доказательства. Кроме того, в прокуратуре отметили, что Сигида не имеет постоянного места жительства.

Адвокат Сигуды в ответ указал, что его подзащитный плохо себя чувствует, а риски назвал необоснованными.

Как сообщалось, 6 июня Печерский райсуд Киева во время неанонсированного заседание поздно вечером отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Сигиды. Судья Сергей Вовк решил тогда выпустить подозреваемого под домашний арест.

Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 г. на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек – четырех из них около Васильевки Запорожской области.

В декабре 2018 был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко – бизнесмен из Днепра Евгений Бродский – в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.

Руководство Национальной полиции заявляло, что убийство "Сармата" было заказным. Рассматривается несколько версий убийства.

Как сообщалось, в Харькове суд отправил под домашний арест подозреваемого в нападении на телеоператора Вадима Макарюка.

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