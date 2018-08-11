ДТП с маршруткой в Запорожской области, в котором погибли дети: все подробности, фото и видео

В Запорожской области возле села Каменское на трассе Харьков – Симферополь 10 августа, около 14:00 произошло столкновение пассажирской маршрутки с грузовиком. В результате аварии погибло пятеро детей и один взрослый, еще 17 человек получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщила сайту "Сегодня" пресс-секретарь ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева, в результате самого столкновении грузовика и маршрутки погибли четверо детей и один взрослый.

Позже количество погибших детей увеличилось – еще один ребенок умер в больнице. Среди госпитализированных также есть несовершеннолетние.

Как стало известно, "КамАЗ" ехал в сторону Васильевки, а маршрутка ехала из курортной Кирилловки в Запорожье. По предварительной информации у грузовика отказало рулевое управление, и он на полной скорости врезался в маршрутку.

Водитель, ставший очевидцем трагедии, рассказал о моменте столкновения журналистам издания "Акцент".

"Трагедия произошла на въезде в с. Каменское со стороны Васильевки. Этот спринтер ехал впереди меня. Впереди был уже знак с. Каменское и спуск с легким поворотом влево, все машины в том числе и впереди ехавшая маршрутка, и я сбросили скорость и катились. Камаз ехал по встречке, ему нужно было уходить немного вправо там, но получилось, не знаю по какой причине, водитель заснул, или еще что, он пошел по прямой и зацепил маршрутку в ее левый бок. Это произошло прямо перед знаком Каменское, маршрутка пошла на бок и перевернулась, а КамАЗ по прямой съехал в кювет. У меня было достаточное расстояние для маневра, но все равно пришлось оперативно реагировать и объезжать его по встречке", — рассказал водитель.

В сети появилось видео момента аварии.

Осторожно! На видео ниже ненормативная лексика!

Очевидец, водитель маршрутки, как и другие участники движения остановились и начали быстро оказывать помощь пассажирам маршрутки. В частности, выбивали и выдавливали стекла и открывали задние двери, чтобы можно было быстро извлечь пассажиров. Ведь был риск возгорания микроавтобуса и взрыва. Вскоре начали приезжать кареты Скорой помощи и машины ГСЧС.

















В областную клиническую больницу поступили 8 пострадавших, 7 из которых взрослые и один ребенок, состояние которого оценивается как крайне тяжелое.

Трое пострадавших в ДТП на трассе в Запорожской области находятся в реанимации, один из них – ребенок 2011 года рождения. Его состояние крайне тяжелое. Об этом сообщил главный врач Запорожской областной клинической больницы Игорь Шишка.

На данный момент за жизнь ребенка борются бригады врачей анестезиологов и реаниматологов. У него уже была остановка сердца.

Еще двое пострадавших (взрослых) находятся в реанимации. Остальные госпитализированные поступили в отделения хирургии, нейрохирургии и травматологии.

Известно, что все люди, которые пострадали в ДТП, были направлены в три медицинских учреждения – Запорожскую областную клиническую больницу, Васильевскую райбольницу и 5-ю горбольницу Запорожья.

На данный момент пострадавшим проводят комплексную диагностику для выявления повреждений, их характера и объема, чтобы определить дальнейшую тактику лечения пациентов. Необходимыми медикаментами и препаратами крови все пострадавшие обеспечены в полном объеме.

По факту столкновения маршрутки и грузовика открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", – говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, на момент столкновения в салоне микроавтобуса находилось около 20 человек. Кроме того, полиция выяснила, что водитель маршрутного такси совершал нерегулярные перевозки.

В отношении 31-летнего жителя Донецкой области принято решение о задержании его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Полиция открыла "горячую линию" для родных пострадавших во время аварии на трассе Харьков-Симферополь в Запорожской области.

"Если вам необходимо проверить информацию о близких или родных, вероятно попали в аварию сегодня в Запорожье звоните + 38 (061) 239-21-02, 050-341-41-00. В настоящее время есть информация о шести погибших, из которых пятеро – дети. 12 человек получили травмы", – написала на своей страничкt в Facebook Ольга Атаманова, заместитель директора Департамента комуникаций в Национальной полиции Украины.

Напомним, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.



