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ЧП на Прикарпатье: купальщик наступил на тело утопленницы

3 июля, 06:35

Инцидент произошел на городском озере в Ивано-Франковске

Фото: ГСЧС

На днях в Ивано-Франковске, в городском озере обнаружили тело неизвестной женщины. Как оказалось, 1 июля в 12.30. купальщик, выходя из воды, случайно наткнулся на тело женщины. Мужчина сразу позвал спасателей.

"Утопленницу вытащили из воды на берег и начали оказывать первую медицинскую помощь, еще до прибытия "скорой". Работники скорой медицинской помощи прибыв на место, также оказывали реанимационные мероприятия, но признаков жизни женщина не подавала. Медики констатировали смерть потерпевшей", – сообщают в управлении по вопросам гражданской защиты И-ФОГА.

По предварительной информации, смерть женщины наступила в результате утопления. На берегу озера правоохранители обнаружили вещи утопленницы.

Напомним, не так давно на Закарпатье в реке Иршавка утонули 68-летний мужчина и его 4-летний внук.Оба – жители села Брид Иршавского района.

Ранее во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, провалившегося под лед на местном озере.

А в одном из сел Дрогобычского района в надувном бассейне, который стоял во дворе жилого дома, утонул мужчина.

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Тег тело, Прикарпатье, озеро, утопленница

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