Дифтерия на Закарпатье: "вакцина есть, не нужно сеять панику"

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Вакцина от дифтерии в Ужгороде есть в достаточном количестве. Город дополнительно получил 8 тыс. доз вакцины. Сделать прививку можно бесплатно во всех семейных амбулаториях, даже без договора с семейным врачом, или в частных клиниках. Главное – не сеять панику и владеть достоверной информацией. Кроме этого, сегодня на заседании МОЗ приняли решение передать Ужгороду 20 флаконов сыворотки из других областей. Об этом сегодня говорили в Ужгородском горсовете, на заседании городской противоэпидемической комиссии.

Сейчас на Закарпатье, так и во всей Украине низкий процент прививок – менее 50%, а для общественного иммунитета он должен достигать не менее 95%. Также медики советуют не путать вакцину и сыворотку. Сыворотка – лекарство для тех, кто заболел, вакцина – превентивное средство, чтобы не было заболеваний.

"После обращения иностранного студента медицинского факультета в больницу и подтверждения болезни, медики осмотрели 121 человека из числа студентов и преподавателей, бактериологически обследованы 44, признаки заболевания нашли у 15 человек", – сообщил начальник управления охраны здоровья Ужгородского горсовета Василий Решетар.



Директор Ужгородского городского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Козак отметила, что ужгородцы в последние дни начали активно обращаться за прививками, так, только за три часа сегодняшнего дня вакцинировались 450 жителей. И вакцинацию проводят во всех 8 семейных амбулаториях, дополнительно открыли еще 3 пункта в Ужгороде.

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В конечном результате противоэпидемическая комиссия приняла решение:

- с сегодняшнего дня, 24 октября, приостановить учебный процесс студентов медицинского факультета №2 к завершению комплекса медицинских осмотров, лабораторных обследований и профилактических прививок и до отдельного распоряжения;

- обязать преподавателей УжНУ пройти прививки от дифтерии;

- медицинским учреждениям города независимо от формы собственности обеспечить проведение прививок от дифтерии на бесплатной основе.

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Ранее сообщалось, что в Ужгороде иностранный студент обратился в частную клинику с жалобами на боль в горле. Врачи сделали анализы, и у него обнаружили дифтерию.

Также мы писали, что в областном центре Закарпатья – вспышка дифтерии, которую в Ужгороде в последний раз фиксировали 10 лет назад.

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