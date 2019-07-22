Дописывали в протоколах: на Закарпатье зафиксировали новые нарушения во время выборов

Члены комиссии исправляли ошибки в протоколе

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

На ОИК №71 в Хусте зафиксировали членов нескольких участковых избирательных комиссий, которые дописывали то в протоколах в помещении окружной избирательной комиссии. Кроме этого, одна комиссия привезла с собой печать. Об случаях во время выборов в Раду сообщила Опора.

Как видно из видео, участницы участковой избирательной комиссии разместили протоколы на подоконнике и, вероятно, исправляли в них ошибки. Наблюдатель ОПОРЫ сообщил представитель полиции на ОИК, на что он ответил, что примет меры реагирования.

Напомним, полиция по состоянию на 18:00 открыла 44 уголовных производства в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на выборах в Верховная Раду. На брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко рассказал, что голосование в целом проходит спокойно, без серьезных нарушений.

Кроме этого, мы писали, что ситуация в столице в ходе проведения внеочередных парламентских выборах в целом спокойная. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. По его словам, уголовные производства открыты после того, как в Святошинском районе столицы избирателей призывали не голосовать за одного из кандидатов, а поддержать другого, а в Соломенском районе с избирательного участка пытались вынести чистые бюллетени.

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