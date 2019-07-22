Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Дописывали в протоколах: на Закарпатье зафиксировали новые нарушения во время выборов

22 июля, 09:18

Члены комиссии исправляли ошибки в протоколе

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

На ОИК №71 в Хусте зафиксировали членов нескольких участковых избирательных комиссий, которые дописывали то в протоколах в помещении окружной избирательной комиссии. Кроме этого, одна комиссия привезла с собой печать. Об случаях во время выборов в Раду сообщила Опора.

Как видно из видео, участницы участковой избирательной комиссии разместили протоколы на подоконнике и, вероятно, исправляли в них ошибки. Наблюдатель ОПОРЫ сообщил представитель полиции на ОИК, на что он ответил, что примет меры реагирования.

Напомним, полиция по состоянию на 18:00 открыла 44 уголовных производства в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на выборах в Верховная Раду. На брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко рассказал, что голосование в целом проходит спокойно, без серьезных нарушений.

Кроме этого, мы писали, что ситуация в столице в ходе проведения внеочередных парламентских выборах в целом спокойная. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. По его словам, уголовные производства открыты после того, как в Святошинском районе столицы избирателей призывали не голосовать за одного из кандидатов, а поддержать другого, а в Соломенском районе с избирательного участка пытались вынести чистые бюллетени.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нарушение, нарушения на избирательном участке, печать, избирательные комиссии

Вы сейчас просматриваете новость " Дописывали в протоколах: на Закарпатье зафиксировали новые нарушения во время выборов". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЦИК уверяют, что во время выборов не было серьезных нарушений

Сегодня, 02:48

Наблюдателями были зафиксированы лишь определенные недочеты

На избирательном участке в Запорожье распылили газ

Сегодня, 00:41

Подсчет голосов временно остановился, а полиция задержала виновников

Выборы в Украине: полиция в Сумах расследует фальсификацию избирательной документации

Вчера, 19:27

Копы составили протокол о подозрении двоим членам комиссии

Во Львове 94-летняя женщина пыталась съесть бюллетень: опубликовано видео

Вчера, 19:05

Женщина требовала разрешить ей голосовать на участке

Как мужчины убивают своих жен

Ученые назвали опасный для сердца продукт

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Что будет с экономикой Украины в ближайшие годы: прогноз МЭРТ

​Самый крупный тираннозавр в мире

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

Появился гороскоп на неделю, 15-21 июля

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

Как правильно выбрать депозит. Семь главных правил

Реставрация рулевых тяг и наконечников для любого транспорта

15 красавиц российского кино

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь