Выборы в Украине: полиция в Сумах расследует фальсификацию избирательной документации

Копы составили протокол о подозрении двоим членам комиссии

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Сумах по факту фальсификации избирательной документации на выборах в Верховную Раду полиция открыла уголовное производство.

Как сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции сайту "Сегодня", главой и секретарем одной из избирательных комиссий досрочно, до завершения процесса голосования были подписаны протоколы о подсчете голосов избирателей.

Нарушение было обнаружено представителями Общественной сети "Опора" совместно с работниками полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, которая проводит первоочередные следственные действия и уже изъяла подписанные протоколы.

Действия нарушителей предварительно квалифицированы по статье Уголовного кодекса "подписание протокола о подсчете голосов избирателей на участке … до его заполнения". Полицейские составили сообщения о подозрении в совершении этого преступления двоим предполагаемым нарушителям.

Отметим, что санкция статьи о нарушении избирательного процесса предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Больше о том, как в Украине проходят выборы в Верховную Раду, читайте в материалах "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Украине: полиция в Сумах расследует фальсификацию избирательной документации". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"