Махинации с бюллетенями и подкуп: полиция открыла 44 уголовных дела по нарушениям на выборах

Одно расследование ведется по факту совершения теракта

Фото: AFP

Полиция по состоянию на 18:00 открыла 44 уголовных производства в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на выборах в Верховная Раду.

"По состоянию на 18.00 поступило 1792 сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составлено 44 протокола об административных правонарушениях, открыто 44 уголовных производства", – сообщили в МВД Украины.

23 уголовных дела касаются фактов незаконного использования избирательного бюллетеня, пять – препятствования осуществлению избирательного права, шесть – подкупа избирателей, четыре – заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан. Еще по одному делу приходятся на расследования по факту теракта, хулиганства, фальсификации избирательных документов и грабежа, и два – по фактам подделки документов.

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На брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко рассказал, что голосование в целом проходит спокойно, без серьезных нарушений. По его словам, практически все области голосуют более-менее равномерно, по состоянию на 17:00 проголосовало приблизительно 40% избирателей.

Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине начались внеочередные выборы народных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Новости "Сегодня" ведут онлайн хода выборов, публикуют самые главные подробности, фото и видео. Также на телеканале "Украина" выходят спецвыпуски "Сегодня":

Сайт "Сегодня" в 20:00 начнет онлайн объявления результатов экзит-пола с предварительными результатами голосования.

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