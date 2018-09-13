Во Львове в салоне автомобиля нашли тело мужчины

Сегодня, 10:46

На его голове погибшего были обнаружены раны


Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Во Львове сегодня, 13 сентября, около семи утра в полицию  поступила информация от прохожего, что на улице Владимира Великого, 63, в микроавтобусе Citroën  на пассажирском месте было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 44-летний львовянин. На его голове обнаружены раны", – сообщают в полиции.

Полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Правоохранители просят всех, кому известны обстоятельства происшествия, просим заявить о своем желании на оперативную линию 102.

Ранее во Львове  мертвого мужчину нашли на трамвайной остановке.

А не так давно в Трускавце, что во Львовской области, средь бела дня в канаве обнаружили тело неизвестного.

Также  мы писали, что раскрываемость пре ступлений  в 2016 г. упала ниже 30% – всего было раскрыто 154,7 тыс. преступлений из 562 тыс. В 2017 г. показатели улучшились, но ненамного: было раскрыто на 40 тыс. преступлений больше, а всего их зарегистрировали около 500 тыс. Таким образом, раскрываемость преступлений в прошлом году составила порядка 40%.
Львов, тело, раны, полицейские

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"Сегодня"

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