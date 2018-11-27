"Евробляхеры" не пропустили польских дипломатов и могут получить депортацию

Заблокированными остаются только пункты пропуска на Закарпатье, дорога на Польшу уже свободна

По сообщению ГПС, разблокированы еще несколько подъездных путей, ведущих к пунктам пропуска на государственной границе. В частности, восстановлено все движение на границе с Польшей.

"В данный момент осложненным остается движение через пункты пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" – на границе со Словакией, и "Тиса", что на границе с Венгрией", сказано в сообщении.

В то же время, как сообщил руководитель Львовской таможни ГФС Левко Прокопчук, во время акций протеста митингующие не пропустили двух польских дипломатов.

Поэтому теперь компетентные органы Польши просят предоставить информацию о лицах, участвующих в этих "мероприятиях", чтобы при попытке пересечения депортировать и аннулировать "карту поляка", если такая была.

Кроме того, стало известно, что из-за протестов "бляхарей" в среднем за сутки в госбюджет не поступает около 30 млн гривен.

"Были заблокированы транспортные средства, которые осуществляют перевозки грузов субъектов внешнеэкономической деятельности. Поэтому грузы попали к местам назначения. А субъекты ВЭД не могут осуществить их таможенного оформления и уплатить таможенные платежи в государственный бюджет", – сообщают таможенники.

Так, на протяжении 26.11.2018 Львовская таможня перечислила в госбюджет 85 млн грн, тогда как раньше, по понедельникам, эти платежи составляли более 120 млн. грн. Сегодня, 27 ноября, прогнозируют поступления в бюджет 35 млн грн., но обычно, по вторникам, перечисляли до 65 млн. грн.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

В свою очередь недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе.



