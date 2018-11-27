Протесты "евробляхеров": пожарные тушат шины, дороги временно открыты

По информации ГПС, осложненным остается движение через пункты пропуска на государственной границе с Польшей – "Шегини" и "Краковец". Также ограниченным является движение через пункты пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" – на границе со Словакией, и "Тиса", расположенный на границе с Венгрией.

"Госпогранслужба продолжает проводить меры безопасности, чтобы не допустить никаких провокаций. В случае разблокирования этих направлений – готовы дополнительные наряды пограничников, чтобы обеспечить быстрый бесперебойный пропуск участников международного движения", – сказано в сообщении.

В то же время, по информации патрульной полиции Львовской области на ПП "Краковец" пожарные тушили подожженные шины. Ситуация стабильная. Запуски проводится хорошо. Митингующих осталось меньше десятка.

На ПП "Шегини" очередь из легковых транспортных средств почти "разошлась". Митингующие дали время до 12:00 чтобы сделать запуск, потом опять будут блокировать. Митингующих осталось около 15 человек.

Как сообщает патрульная полиция Волыни, в Устилуге и Ягодине уже разблокированы трассы. Движение по автодорогам М-07 и Н-22 восстановлено полностью. На пунктах пропуска акции протеста закончились.

"Движение на ПП "Тиса" (с. Соломоново) свободно. По предварительной информации, беспрепятственный проезд здесь будет еще час – полтора. На ПП "Ужгород", то движение до сих пор затруднено. Патрульные на месте происшествия обеспечивают безопасность и порядок", – сообщают в полиции Закарпатья.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

В результате недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе.

Кроме этого, автодороги блокировали в 46 городах страны, а на границе с Беларусью владельцы машин с литовскими номерами заблокировали пограничный переход "Новая Гута – Новые Яриловичи".

Ранее мы писали, ссылаясь на мнение авторитетного эксперта, почему митинги "евробляхеров" не имеют смысла.







