Протесты на границе: "евробляхеры" за пропуск машин начинают брать деньги

Одного из таких проворных предпринимателей поймали с поличным

Ситуация на границе с Польшей во Львовской области остается накаленной. Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, на пункте пропуска "Шегини" собралось около 200 фур и более сотни легковушек. Пропускают по одному легковому автомобилю в час.

"В п.п. "Краковец собралось почти 250 грузовиков и семь автобусов. Пропускают по одному автобусу в час. Легковушки и фуры стоят. Протестующие съезжаются под границу", – сказано в сообщениии.

Зато пункт пропуска "Рава-Руська" почти свободен, а митингующие разблокировали дорогу.. Полицейские и пограничники обеспечили, по всей вероятности, временный проезд для всех транспортных средств.

В то же время в Facebook появилась информация, что на "Раве-Руськой" задержали "евробляхера", который брал деньги за пропуск автомобилей.

В соцсетях сразу появились разные комментарии и догадки, одна из которых – что это переодетый полицейский, работающий ради провокации.

Хотя большинство принялись на эту тему шутить, вплоть до того, что "бляхеры" такие же жулики, как и чиновники – корупционеры, просто им меньше везло.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

В результате недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе.

Кроме этого, автодороги блокировали в 46 городах страны, а на границе с Беларусью владельцы машин с литовскими номерами заблокировали пограничный переход "Новая Гута – Новые Яриловичи".

Ранее мы писали, ссылаясь на мнение авторитетного эксперта, почему митинги "евробляхеров" не имеют смысла.