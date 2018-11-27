Протесты на границе: "евробляхеры" за пропуск машин начинают брать деньги

Сегодня, 10:25

Одного из таких проворных предпринимателей поймали с поличным

На границе. Фото: facebook.com
На границе. Фото: facebook.com

Ситуация на границе с Польшей во Львовской области остается накаленной. Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, на пункте пропуска "Шегини" собралось около 200 фур и более сотни легковушек. Пропускают по одному легковому автомобилю  в час.

"В п.п. "Краковец собралось почти 250 грузовиков и семь автобусов. Пропускают по одному автобусу в час. Легковушки и фуры стоят. Протестующие съезжаются под границу", – сказано в сообщениии.

Зато пункт пропуска "Рава-Руська" почти свободен, а митингующие разблокировали дорогу.. Полицейские и пограничники обеспечили, по всей вероятности, временный проезд для всех транспортных средств.

В то же время в Facebook появилась информация, что на "Раве-Руськой" задержали "евробляхера", который брал деньги за пропуск автомобилей.

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В соцсетях сразу появились разные комментарии и догадки, одна из которых – что это переодетый полицейский, работающий ради провокации.

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Хотя большинство принялись на эту тему шутить, вплоть до того, что "бляхеры" такие же жулики, как и чиновники – корупционеры, просто им меньше везло.

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Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

В результате недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе. 

Кроме этого, автодороги блокировали в 46 городах страны, а на границе с Беларусью владельцы машин с литовскими номерами заблокировали пограничный переход "Новая Гута – Новые Яриловичи". 

Ранее мы писали, ссылаясь на мнение авторитетного эксперта, почему митинги "евробляхеров" не имеют смысла.
деньги, митинги, протестующие, евробляхеры

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Источник:

"Сегодня"

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