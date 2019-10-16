Искали пять дней: тело чиновника луцкого горсовета нашли на дне озера

Алексею Веремийчику было всего 35 лет

/ Фото: ЛГС

На Волыни спасатели на дне озера нашли тело 35-летнего чиновника Луцкого горсовета Алексея Веремийчика.

"12 октября поступило сообщение о том, что в Любешовскую ЦРБ с переохлаждением госпитализировали двух жителей Луцка и одного жителя района. Установлено, что мужчины рыбачили на озере Любязь и их лодка перевернулась. Вместе с ними на лодке был и 35-летний чиновник Луцкого городского совета. По словам мужчин, он поплыл к берегу за помощью и пропал", – сообщают в полиции.

К поискам мужчины привлекались полицейские, кинологи, нацгвардийци, местные жители, волонтеры и водолазы ГСЧС. Открыто уголовное производство.

Справка:

Алексей Веремийчик родился 9 июня 1984 в Луцке. В 2007 году закончил университет "Львовская политехника" по специальности "Прикладная лингвистика". Работал программистом, а также заведующим сектором аналитически-информационной работы и прогнозирования.

С 2014 года занимал должность начальника отдела по делам семьи и молодежи Луцкого городского совета, с 2017 года – директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета.

Ранее сообщалось, что в Волынской области начиная с 12 октября шли поиски директора департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета, который отправился на рыбалку со своими друзьями и до сих пор не вернулся.

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