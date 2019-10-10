На Западе Украины перекрыли наркотрафик с оборотом в миллион гривень

Группировка действовала на территории Ровенской и Волынской областей

На территории Ровенской и Волынской областей блокировали деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой занимались контрабандой прекурсоров и сбытом метамфетамина. Об этом сообщают в СБУ.

Организовал наркобизнес ранее судимый житель Ровно. В состав криминальной группировки входила также супружеская пара с Волыни, осуществлявшая контрабандные поставки в Украину псевдоефедриновмисних таблеток Cirrus.

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Перерабатывали прекурсор в нарколаборатории, обустроенной в частном доме жителя Ровенской области. Готовый "товар" сбывали розничными партиями среди наркозависимых местных жителей. По предварительным оценкам, такой "бизнес" ежемесячно приносил более миллиона гривен нелегального дохода.

В начале октября супругов-контрабандистов задержали на таможенном посту "Устилуг" Волынской таможни, во время очередной попытки ввоза более 1,1 тыс. псевдоефедриновмисних таблеток. Одновременно в Ровенском районе был задержан организатор сделки и еще один из сообщников.

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Напомним, недавно во Львове задержали группировку наркоторговцев. Клиентов злоумышленники искали через интернет и делали по городу закладки.

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Ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

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