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Из спячки – в новоселье: на Прикарпатье мишкам построили новый вольер

Сегодня, 15:36

Косолапые "малыши" уже оценили новое место для игрищ

Фото: Facebook
Из спячки – в новоселье: на Прикарпатье мишкам построили новый вольер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ccd/4aa/5c9ccd4aa33cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ccd/4aa/5c9ccd4aa33cb.jpg Запад Косолапые «малыши» уже оценили новое место для игрищ

На Прикарпатье, в Центре реабилитации диких животных Галицкого НПП, бурые медведи празднуют "новоселье".


Пока мишки выходили из спячки в большом "природном" вольере, им обновили "игровой". Медведица Дина с младшими детьми Миром и Надей уже проинспектировали новое место.

Ремонтные работы проводились в рамках совместного проекта "Спасение украинской популяции бурого медведя в неволе" ОО "Эко-Галич" и немецких партнеров Welttierschutzgesellschaft e.v. Материалы для ремонта предоставил Галицкий НПП.

Ранее мы писали, как бурые медведи на Прикарпатье продолжают бодрствовать, вместо того, чтобы уложиться в долгую зимнюю спячку.

Кроме этого, сообщалось, как бурые медведи, привезенные из Херсона на Прикарпатье, радовались первому снегу.

Также в сети появилось видео, как косолапый "циркач" самостоятельно взбирается на гамак и даже пробует его раскачать.

Еще мы рассказывали о том, как медведей спасают от жары. Чтобы мишки чувствовали себя бодрее, их обливают холодным душем. Также работник центра устроили генеральную уборку в тамошнем бассейне.

Ко всему, на Прикарпатье появился "опасный преступник" – бурый лесной медведь, взял себе за моду заходить на территорию лесничеств, опрокидывать ульи и воровать мед и воск.

А недавно  в прикарпатском Центре реабилитации диких животных из первой в своей жизни зимней спячки проснулись медведи, которых спасли из рук живодеров в Херсоне. Косолапые уже вылезали из берлоги и заново засыпали.


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Тег Прикарпатье, медведи, вольер, мишки

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