/ Фото: Pixabay

Издевался над мамой и сестрой: на Закарпатье судили домашнего "тирана" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-07-30T06:32:00+03:00 Запад Мужчина получил шесть месяцев ареста

На Закарпатье осудили местного жителя, который систематически совершал домашнее насилие в отношении 62-летней матери и 31-летней сестры.

"Согласно приговору Великоберезнянского райсуда обвиняемый признан виновным в совершении домашнего насилия статье (ст. 126-1 УК Украины), ему назначено наказание в виде 6 месяцев ареста", – сообщают в прокуратуре.

Так, в суде доказано, что этот человек постоянно оскорблял женщин, запугивал и угрожал физической расплатой матери, а также неоднократно пробовал ударить сестру. Несмотря на то, что все они проживают в доме, который принадлежит матери, обвиняемый систематически выгонял женщин на улицу. Кроме того, "террорист" уже три раза привлекался к ответственности за совершение домашнего насилия. Мужчину признавали виновным, ему присуждали штрафы или общественные работы, но он не прекращал издеваться над родными и дальше. Сейчас ожидается на вступление приговора в законную силу, после чего осужденный будет отбывать наказание в Закарпатском УИН №9.

Напомним, недавно во Львовской области судили мужчину, который обвинялся в домашнем насилии. Как оказалось, злоумышленник злоупотреблял спиртным, а также систематически совершал психологическое и физическое насилие в отношении своей жены.

Напомним, закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" вступил в силу 11 января 2019 года.

Ранее в Одессе женщина убила сожителя-тирана.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама