Издевался над мамой и сестрой: на Закарпатье судили домашнего "тирана"

На Закарпатье осудили местного жителя, который систематически совершал домашнее насилие в отношении 62-летней матери и 31-летней сестры.
"Согласно приговору Великоберезнянского райсуда обвиняемый признан виновным в совершении домашнего насилия статье (ст. 126-1 УК Украины), ему назначено наказание в виде 6 месяцев ареста", – сообщают в прокуратуре.
Так, в суде доказано, что этот человек постоянно оскорблял женщин, запугивал и угрожал физической расплатой матери, а также неоднократно пробовал ударить сестру. Несмотря на то, что все они проживают в доме, который принадлежит матери, обвиняемый систематически выгонял женщин на улицу. Кроме того, "террорист" уже три раза привлекался к ответственности за совершение домашнего насилия. Мужчину признавали виновным, ему присуждали штрафы или общественные работы, но он не прекращал издеваться над родными и дальше. Сейчас ожидается на вступление приговора в законную силу, после чего осужденный будет отбывать наказание в Закарпатском УИН №9.
Напомним, недавно во Львовской области судили мужчину, который обвинялся в домашнем насилии. Как оказалось, злоумышленник злоупотреблял спиртным, а также систематически совершал психологическое и физическое насилие в отношении своей жены.
Напомним, закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" вступил в силу 11 января 2019 года.
Ранее в Одессе женщина убила сожителя-тирана.
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