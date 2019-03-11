В Луцке порывом сильного ветра повалило строительный кран

В результате падения крана обошлось без пострадавших

В Луцке ветром свалило строительный кран. Фото: Перший.com.ua.

В Луцке порывом сильного ветра повалило строительный кран //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6a0/24d/5c86a024d0684.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6a0/24d/5c86a024d0684.png 2019-03-11T19:52:01+02:00 Запад В результате падения крана обошлось без пострадавших

В Луцке порывом сильного ветра повалило строительный кран. Инцидент произошел 11 марта на улице Привокзальной.

"Никто не пострадал, соблюдались все правила техники безопасности", – сказал представитель компании-застройщика, передает 112.ua со ссылкой на "Українські Новини".

По его словам, причиной падения крана стал сильный ветер. Сейчас ведутся работы по демонтажу крана.





Напомним, ранее в Винницкой области из-за непогоды на 28-летнюю женщину насмерть задавило рухнувшее дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели.

Также мы писали о том, что накануне в Виннице на остановке дерево рухнуло на 11-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм погиб в карете медиков.

А в Киеве 11 марта сильнейший ветер, достигавший 30 м/с, вырывал с корнями деревья, сносил крыши и громил автомобили, а в пригороде – повалил заборы.

Так, на остановке Ивана Шевцова в Шевченковском районе из-за сильного ветра на женщину рухнуло дерево. Очевидцы вызвали "скорую".

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