Кирпичом по голове: во Львове 70-летний зять убил свою тещу

Тело погибшей пенсионерки обнаружила родная дочь

Фото: dpchas.com.ua

На днях жительница Львова обратилась в полицию, сообщив, что на террасе своей квартиры обнаружила тело матери без признаков жизни. Как оказалось, заявительница с мужем и родной матерью проживали в одной квартире.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как предварительно установили работники полиции, между 70-летним мужчиной и его 92-летней тещей возник конфликт, в ходе которого зять нанес пенсионерке удар кирпичом по голове. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье судили брата и сестру, убивших родную мать.

Также на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

Кроме этого, сообщалось, что во Львовской области произошло двойное убийство. В одном из сел Стрыйского района отец лишил жизни 22-летнего сына и его 18-летнего друга.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кирпичом по голове: во Львове 70-летний зять убил свою тещу". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"