В квартире в Днепре обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями

По предварительным данным, мужчина получил ранения в области груди и живота

Фото: Информатор.

Сотрудники скорой помощи в ночь на 7 июля обнаружили в квартире в Днепре бездыханное тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, около 01:00 в квартиру, расположенную в жилом доме по улице Набережной Победы, женщина вызвала "скорую".

"Когда медики приехали, то увидели лежащего мужчину без признаков жизни. Предварительно, на его теле были два ножевых ранения — в области груди и живота", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, больше в квартире никого не было, а у 24-летней женщины – супруги погибшего – были признаки алкогольного опьянения.

"Мужчине было 26 лет. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа. Рассматриваются несколько версий случившегося, среди них и убийство", – пишет издание.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что несколько дней назад в Фастове под Киевом мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом. Мужчина скончался на месте.

В начале июля в Малиновском районе Одессы мужчина зарезал жену и нанес ножевые ранения сыну, вступившегося за мать. Отец пытался покончить с собой, ранив себя в живот. И его, и сына госпитализировали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В квартире в Днепре обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"