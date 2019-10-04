Крушение самолета под Львовом: стало известно и состоянии пострадавших

/ Фото: ЛГС

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После крушения транспортного самолета Ан-12 под Львовом в городскую клиническую больницу №8 госпитализированы трое пострадавших в тяжелом состоянии.

"К нам привезли трех пострадавших с места авиакатастрофы. Пациенты доставлены в тяжелом состоянии. Двое пациентов прооперированы, остаются в отделении неотложной помощи. Еще один пациент, состояние которого очень тяжелое, сейчас в операционной. Он требовал больше дополнительных обследований и хирургических вмешательств. На помощь мы вызвали еще специалистов из областной больницы. У всех пациентов есть сочетанные травмы: скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза со вывихом. У третьего пациента многочисленные повреждения – черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, также открытый перелом конечности. Всем пациентам оказывается необходимая помощь. После стабилизации состояния все будут повторно осмотрены, проведем дополнительные обследования. Делаем все возможное, чтобы стабилизировать всех пострадавших ", – сказал Игорь Стояновский, заместитель главного врача по хирургической работе 8-й горбольницы.

Информация о пострадавших:

1. Пострадавший 1966 г.р. – закрытый перелом правой плечевой кости со смещением фрагментов. Ушиб мягких тканей грудной клетки. Ушиб мягких тканей передней брюшной стенки.

2. Пострадавший 1967 г.р. – тупая травма живота. Ушиб грудной клетки закрытый перелом вертлужной впадины справа. Закрытый травматический вывих правого бедра.

3. Пострадавший 1969 г.р. – сочетанная травма тела. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушибленная рана лобной области слева. Тупая травма живота. Открытый перелом левой голени со смещением фрагментов.

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Напомним, в результате крушения погибли пятеро человек – оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков – чартер упал на землю носовой частью и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям.

Как рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 7:10 спасателям поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара самолет Ан-12. Спустя 19 минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. Уже в 7:46 Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы .

Новости "Сегодня" следят за состоянием выживших и за развитием событий вокруг крушение самолета. Все детали ЧП читайте в материале "Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео".

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