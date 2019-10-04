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Стали известны имена погибших в время крушения самолета АН-12 под Львовом

4 октября, 17:14

Один из выживших родом з Днепра, другой - из Запорожья

В авиакатастрофе под Львовом, где разбился грузовой самолет АН-12, погибло пять человек. По информации пресс-службы международного аэропорта "Львов", среди погибших командир Виталий Степаненко, помощник командира – Игорь Маевский, штурман Юрий Кузьменко, борт-техник Игорь Завадюк, и радиооператор Владимир Кириленко.

В числе выживших – инженеры Олег Шахов и Андрей Амелькин, а также борт-техник Андрей Корякин.

Ранее в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" заслуженный штурман-испытатель СССР Олег Коршунов сообщил, что причиной аварии самолета могла стать нехватка топлива, которого попросту не хватило для посадки воздушного судна.

Напомним, в результате крушения погибли оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков – самолет упал на землю носовой частью и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям. Кроме того, спасатели не исключили, что число жертв или пострадавших в результате катастрофы может возрасти, поскольку самолет довольно большой, а место крушения еще обследовано не полностью.

Новости "Сегодня" следят за состоянием выживших и за развитием событий вокруг крушение самолета. Все детали ЧП читайте в материале "Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео".

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Источник: Сегодня

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