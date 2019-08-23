Команда "Сегодня" готова установить рекорд на Говерле

Шесть съемочных групп "Сегодня" отправились в крайние географические точки Украины, чтобы одновременно поднять национальные флаги и таким образом установить национальный рекорд Украины.

К самой высокой точке страны – на Говерлу, отправился корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин. На вершину телегруппа выдвинулась за час до рассвета. 25-киллограммовый электрогенератор члены команды решили нести вверх по очереди.

Из двух маршрутов, ведущих на вершину, выбран самый короткий, но он – и самый сложный. К тому же накануне в Карпатах шел дождь, поэтому здесь скользко, как на льду.

Один неосторожный шаг – и можно скатиться вниз. С каждым шагом склон все круче и круче, поэтому нужно идти очень осторожно, чтобы не дай Бог не упасть и не покатиться вниз.

Скользкая не только тропинка. Ноги – мокрые от травы и попадают в ловушки из корней деревьев. Но, несмотря на трудности, каждый из группы "Сегодня" в восторге – ведь впервые покоряет Говерлу.

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На высоте полутора тысяч метров начинает обдувать ветер. Но усталость снимает невероятный вид. Одна из гор на нашем пути – Малая Говерла. Здесь очень красиво, облака – уже внизу. Но нужно подниматься еще выше.

На каждый километр пути к рекорду тратится около часа. Но опаздывать нельзя. Потому что еще нужно установить всю аппаратуру на вершине и наладить связь.

Последние метры даются особенно трудно, даже опытным лесникам, которые сопровождают телегруппу, помогая нести аппаратуру. И вот она, желанная высота – 2061 метр над уровнем моря. Здесь очень высоко и очень холодно, но очень красиво.

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Далее нужно установить спутниковую связи. Погода не способствует. Облака закрывают горы и солнце. На вершине – пять градусов тепла, но журналист Вячеслав Лакомкин устанавливает флагшток – забивает его в грунт голыми руками.

Флагшток установлен, для этого пришлось разбить два камня, осталось наладить связь с Киевом и по команде из столицы – поднять национальный флаг!

Журналист Анжела Слободян, собственный корреспондент в Херсоне, выдвинулась в крайнюю западную точку Украины – село Соломоново на Закарпатье. Она везет украинский флаг, чтобы в определенное время поднять его одновременно с пятью коллегами.

Телевизионная группа "Сегодня" во главе с собственным корреспондентом в Ивано-Франковске Натальей Фармус выехала на восток Украины, чтобы, преодолев всю страну, установить флаг в самой восточной точке.

На юге этим местом является мыс Сарыч в Крыму. Но из-за того, что полуостров сейчас оккупирован Россией, географы определили крайней южной точкой поселок Вилково в Одесской области. Там одна из съемочных группа и поднимет украинский флаг. В Вилково выехала собственная корреспондентка "Сегодня" в Полтаве Елена Орлова.

Тем временем команда во главе с журналистом Сергеем Никифоровым подъезжает к самой северной точке Украины – селу Гремяч в Черниговской области, которое находится у самой границы с Россией.

Один из шести флагов будет развеваться в самой низкой наземной отметке Украины – это Куяльницкий лиман.

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