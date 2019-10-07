Крушение Ан-12 под Львовом: авиакомпания потеряла лицензию

/ Фото: Варта-1

Государственная авиационная служба Украины приостановила действие сертификата авиакомпании "Украина-Аэроальянс", грузовой самолет которой 4 октября потерпел крушение под Львовом.

"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 № 1334 прекращено с 00 часов 00 минут (UTC) 05-го октября 2019 действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Украина-Аэроальянс" № UK 023", – сказано в сообщении Госавиаслужбы.

Место крушения самолета.

Приказ принят на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

Напомним, в результате крушения воздушного судна погибли оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков, – самолет упал на землю носовой частью, и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям.

Все детали ЧП читайте в материале "Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео".

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