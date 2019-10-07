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Крушение АН-12 под Львовом: состояние пострадавших улучшается

7 октября, 14:45

Двое продолжают лечение в травматологическом отделении, третий все-еще в реанимации

/ Фото: ГСЧС

В пятницу, 4 октября, после падения транспортного самолета Ан-12 под Львовом, троих пострадавших оперативно госпитализировали в 8-городскую клиническую больницу. По состоянию на утро 7 октября, состояние пострадавших – средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет.

Как рассказал главный врач 8-й городской клинической больницы Василий Обаранец, двое пострадавших продолжают лечение в травматологическом отделении, их состояние стабильное, средней тяжести, с положительной динамикой. Третий пострадавший сейчас находится в реанимации, его состояние также стабильное, он в сознании, угрозы его жизни нет.

Пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в результате крушения воздушного судна погибли оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков, – самолет упал на землю носовой частью, и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям.

Все детали ЧП читайте в материале "Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео".

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Львов пострадавшие крушение самолета Ан-12

Источник: Сегодня

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