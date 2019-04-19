"Лобовое" ДТП на Прикарпатье: микроавтобус и легковушка не поделили дорогу

В результате аварии погиб водитель Citroën Jumper

Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области, на автодороге Н-10 "Стрый-Мамалыга" столкнулись легковушка Citroën Jumper и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Как предварительно установили правоохранители, в результате лобового столкновения 60-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия, а 34-летнего водителя микроавтобуса с телесными повреждениями доставили в больницу.

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286. Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, не так давно на трассе Львов – Тернополь не разминулись две иномарки. Женщина – водитель Audi шла на обгон, выехала на встречную полосу и врезалась в Subaru, в результате чего легковушки превратились в металлолом.

Кроме этого, мы писали, что ДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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