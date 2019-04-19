Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

"Лобовое" ДТП на Прикарпатье: микроавтобус и легковушка не поделили дорогу

Сегодня, 18:49

В результате аварии погиб водитель Citroën Jumper

Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области, на автодороге Н-10 "Стрый-Мамалыга" столкнулись легковушка  Citroën Jumper и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Как предварительно установили правоохранители, в результате лобового столкновения 60-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия, а 34-летнего водителя микроавтобуса с телесными повреждениями доставили в больницу.

Сейчас в полиции устанавливают все  обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286. Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, не так давно на трассе Львов – Тернополь не разминулись две иномарки. Женщина – водитель Audi шла на обгон, выехала на встречную полосу и врезалась в Subaru, в результате чего легковушки превратились в металлолом.

Кроме этого, мы писали, что ДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авария, ДТП, водитель, Прикарпатье Ивано-Франковск

Вы сейчас просматриваете новость " "Лобовое" ДТП на Прикарпатье: микроавтобус и легковушка не поделили дорогу". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ровно копы задержали маршрутчика-наркомана

Сегодня, 17:57

В крови 32-летнего мужчины обнаружили метафетамин

Резонансное ДТП в Санкт-Петербурге: иномарка въехала в толпу людей

Сегодня, 13:43

Виновник аварии ранее неоднократно превышал скорость и неправильно парковался

Тройное ДТП во Львовской области: есть пострадавшие

Сегодня, 12:28

На трассе столкнулись Hyundai Tucson, ВАЗ и Renault Megane

В Киеве произошло ДТП с троллейбусом и Porsche

Вчера, 19:07

Водитель троллейбуса выехал на тротуар, где разрушил ограждение

Зеленский рассказал о встрече с Макроном

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Зеленский назвал всех членов своей команды: полный список

Он был героем, а сейчас его бьют в тюрьме. Шесть лет Писториуса

Лоукостер Ernest Airlines запустил рейсы из Одессы в Рим

Немцы построили внедорожник со 100-летней гарантией

Подробности жуткого убийства в Тернополе

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири

Признания Пугачевой о причине развода: "Он надо мной издевался"