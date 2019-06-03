Луцк уже четвертый день держат в страхе "минеры"

Сервер, с которого поступают сообщения, расположен в России

В Луцке активировались псевдоминеры. Четыре дня подряд в городе "минировали" торговые центры, консульство, жилые дома, небольшие магазины и даже знаменитый замок Любарта и зоопарк.

Неизвестные сообщают о заложенных в зданиях взрывчатках. Сегодняшнее утро тоже начался с фейковой информации – мол, заминировано Волынскую областную клиническую больницу. Из здания эвакуировали почти две сотни пациентов, но взрывчатки там не нашли. Полиция отслеживает псевдоминеров. По данным копов, сервер, с которого поступают сообщения, расположен в России.

Напомним, в Харькове эвакуировали людей из семи гостиниц после сообщения о минировании.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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