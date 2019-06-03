Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Луцк уже четвертый день держат в страхе "минеры"

3 июня, 17:00

Сервер, с которого поступают сообщения, расположен в России


В Луцке активировались псевдоминеры. Четыре дня подряд в городе "минировали" торговые центры, консульство, жилые дома, небольшие магазины и даже знаменитый замок Любарта и зоопарк.

Неизвестные сообщают о заложенных в зданиях взрывчатках. Сегодняшнее утро тоже начался с фейковой информации – мол, заминировано Волынскую областную клиническую больницу. Из здания эвакуировали почти две сотни пациентов, но взрывчатки там не нашли. Полиция отслеживает псевдоминеров. По данным копов, сервер, с которого поступают сообщения, расположен в России.

Напомним, в Харькове эвакуировали людей из семи гостиниц после сообщения о минировании.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Луцк, минирование, здания

Вы сейчас просматриваете новость " Луцк уже четвертый день держат в страхе "минеры"". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовое "минирование" Харькова: копы ищут взрывчатку на 31 объекте

Сегодня, 15:54

Полиция получила сообщение о бомбах в жилых домах, больницах и аэропорту

В Киеве с железнодорожного вокзала эвакуировали сотни пассажиров

31 мая, 13:18

Вокзал снова "заминировали"

В Виннице "заминировали" рекордное число объектов

29 мая, 17:14

Полиция обещает "шутникам" до шести лет тюрьмы

В Одессе бомбы искали в аэропорту, на вокзале, в больницах и домах

28 мая, 22:47

Проверку информации о заложенных взрывных устройствах осуществляют группы специалистов-взрывотехников и другие правоохранители

ТОП-модели на пляже: 10 лучших фигур (фото)

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику

Олег Винник откровенно рассказал о личной жизни

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Глупая женщина — подарок для мужчины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь