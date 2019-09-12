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Львовские пограничники задержали педофила из Австрии

12 сентября, 16:02

В родной стране мужчине грозит почти 10 лет тюрьмы

Во Львовской области задержали гражданина Австрии, который обвиняется в преступлениях против половой свободы несовершеннолетних.

При попытке пересечь границу с Польшей в обход пунктов пропуска, иностранца задержали пограничники Мостиского отряда. Об этом сообщает Госпогрнслужба.

В ходе проверки выяснилось, что австрийский паспорт задержанного имеет признаки подделки, а сам путешественник находится в базе данных Интерпола.

Как стало известно, на Родине иностранца разыскивают за совершение сексуальных действий с несовершеннолетними в начале 2000-ых годов. В Австрии мужчине грозит почти 10 лет тюрьмы. Сейчас иностранец задержан, решается вопрос о его скорейшей экстрадиции в Австрии.

Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Напомним, недавно в Черновицкой области пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что в 30 километрах от границы с Румынией.

Кроме того, не так давно на одном из рынков в Одессе правоохранители обнаружили 15 иностранцев, которые находились на территории нашей страны незаконно. Всех нарушителей из Грузии, Таджикистана, Афганистана, Кыргызстана и Узбекистана привлекли к административной ответственности.

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Австрия педофил граница экстрадиция

Источник: Сегодня

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