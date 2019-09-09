Винницкий педофил не выдержал обвинений

В Виннице задержали 32-летнего мужчину за издевательства над детьми

32-летнего педофила задержали и осудили в Виннице. Он взял на воспитание трехлетнюю девочку и ее пятилетнего братика.

У соцслужбы к мужчине никаких претензий не было. Но, как выяснилось, он издевался над малышами и снимал с ними детское порно.

Мужчина имел престижное образование и приличную работу. Так об Артеме отзываются соседи. Говорят: во дворе с малышами постоянно гулял сам. Матери здесь никто не видел.

"Не каждый родитель будет носиться с маленькими детьми, а маму я ни разу не видел", – говорит один из соседей.

Соседи рассказали: два года назад Артем женился на беременной Екатерине. Ее первого ребенка – мальчика, усыновил, а новорожденной девочке даже дал свою фамилию.

Впрочем, со временем Екатерину лишили родительских прав. А детей социальные службы отдали Артему.

"Он получал зарплату, имеет место жительства, на все были составлены акты, все было обследовано, с ним в принципе не было никаких проблем", – говорит начальник службы по делам детей Винницкой облгосадминистрации Татьяна Дорош.

Но соседи стали замечать, что дети ходят побитыми.

"У детей – синяки. Одним соседям он говорит, что девочка с качели упала, второму соседу говорит, что с кроватки упала. Кроватки у нее нет, она на матрасе спала. Еще одним говорит, что с горки упала", – рассказала соседка Артема Татьяна Василюк.

Смотреть на избитых детей соседи больше не могли – вызвали полицию.

Жителей тихого двора в спальном микрорайоне города всколыхнуло громкое задержание их соседа. Спецподразделения полиции скрутили 32-летнего Артема и надели ему наручники.

Перед задержанием за ним следили. Увиденное поразило даже опытных полицейских.

"Представьте себе удар наотмашь рукой в ​​область головы трехлетней девочке. После того он душил ее", – говорит начальник управления Нацполиции в Винницкой области Юрий Педос.

В квартире – беспорядок. Дети спали на полу, везде мусор. А в мобильном телефоне и компьютере полиция нашла порно с пятилетним мальчиком и его трехлетней сестренкой.

В зале суда Артему объявили приговор – 10 лет тюрьмы. Подозреваемого отвезли в следственный изолятор.

Через несколько часов в отдельной камере задержанный повесился. Его пытались спасти, но тщетно. Пятилетний мальчик и его трехлетняя сестренка сейчас в детском доме. Матери детей уже не отдадут.

Психолог говорит: Артем был больным. Вероятно, над ним тоже издевались родители. Впрочем, его детей можно спасти.

"Ребенку нужно в комплекс собрать психическое состояние и физиологическое свое состояние. Каким образом? Дети должны научиться видеть другие поведенческие реакции и через поддержку, уважение, понимание, принять их", – говорит психолог Татьяна Никифорова.

В полиции пока будут проверять работников соцслужбы и воспитателей детского сада. Они не сообщили вовремя о синяках и ссадинах детей. А еще – женщин, с которыми в мессенджерах переписывался Артем. Это в основном матери-одиночки, которые почему-то пересылали Артему фото своих обнаженных детей.

Ранее в одном из сел Васильковского района полиция задержала мужчину, который развращал шестилетнюю девочку.

Известно также, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего местного жителя, который насиловал двухлетнего ребенка.

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