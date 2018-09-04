Массовое отравление в кафе во Львовской области: число пострадавших возросло

Из-за отравления в кафе "София" в селе Суходолы Бродовского района Львовской области в больницу попали 15 человек. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Среди пострадавших шесть детей. Состояние пациентов медики оценивают как средней тяжести. Как выяснилось, в заведении в пищу они употребляли различные салаты с майонезом, рыбные и мясные блюда и десерты.

"Работа кафе на время проверки приостановлена на трое суток. Общее количество лиц, употреблявших пищу в кафе 1 сентября, уточняется", – отметили в ОГА.

Напомним, в Бродовском районе Львовской области семь человек попали в больницу с отравлением после празднования дня рождения в кафе.

Не так давно в Черниговской области во время поминального обеда в Варвинском районе отравились 11 человек, в том числе один ребенок.

Также стоит напомнить о массовом отравлении малышей в детском саду Одессы – там заболели около 50 детей. А перед этим в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека.



