СБУ блокировала контрабанду психотропов в Украину

Поставки прекурсоров наладил житель Ровенской области







Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду псевдоэфедрина в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, контрабандные поставки прекурсоров с одной из соседних стран наладил житель Ровенской области. Таблетки с псевдоэфедрином он продавал на территории региона местным наркодельцам для последующего изготовления психотропов. Контрабандиста задержали на таможенном посту "Мостиска" Львовской таможни. Мужчина пытался ввезти в Украину более 200 таблеток "Cirrus", спрятав их под одеждой.

"Данные обстоятельства документируются следователями в рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 и 311 Уголовного кодекса Украины", – отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов.Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.

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