Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

СБУ блокировала контрабанду психотропов в Украину

4 июня, 09:54

Поставки прекурсоров наладил житель Ровенской области

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду псевдоэфедрина в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, контрабандные поставки прекурсоров с одной из соседних стран наладил житель Ровенской области. Таблетки с псевдоэфедрином он продавал на территории региона местным наркодельцам для последующего изготовления психотропов. Контрабандиста задержали на таможенном посту "Мостиска" Львовской таможни. Мужчина пытался ввезти в Украину более 200 таблеток "Cirrus", спрятав их под одеждой.

"Данные обстоятельства документируются следователями в рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 и 311 Уголовного кодекса Украины", – отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов.Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег СБУ, контрабанда, Львовска область, прекурсоры

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ блокировала контрабанду психотропов в Украину". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На границе с Польшей задержали автомобиль, "заправленный" янтарем: видео

Вчера, 14:20

Пограничники изъяли из тайника, который был в топливном баке, более двенадцати килограммов камней

На Закарпатье предотвратили контрабанду сигарет: видео

Вчера, 13:55

Пограничники изъяли три тысячи пачек сигарет

Заключенный пытался пронести в колонию мобильный, спрятанный в заднем проходе

29 мая, 10:24

Кроме мобильника, мужчина прятал сим-карты и деньги

Во Львовской области задержали наркоторговца

25 мая, 07:08

Житель Львова – химик по образованию, организовал в своем доме лабораторию по изготовлению амфетамина

Что стало с 7-летним сыном Анны Герман после ее смерти

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Почему треснуло стекло нового моста в Киеве. Две версии

Первые заявления пресс-секретаря Зеленского

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Украинские водители бойкотируют заправки: покупают все меньше бензина и все больше автогаза

Вчера, 06:30

При этом "дизеля" в Украине продается вдвое больше, чем других видов нефтепродуктов вместе взятых

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Тростью по лбу. Игорь Мосийчук подрался с Олегом Ляшко

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь