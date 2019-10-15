На Буковине осквернили могилы воинов АТО

/ Фото: Укринформ

В селе Банилов Черновицкой области на местном кладбище неизвестные повредили полотнища государственных флагов на двух могилах воинов АТО. Об этом сообщают в полиции.

На место происшествия сразу выехали полицейские сектора реагирования патрульной полиции и участковые офицеры. Полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к указанному правонарушения.

Ранее в Одесской области вандалы в День защитника Украины осквернили памятник защитникам Украины. Инцидент произошел в районном центре Татарбунары.

Ранее в Новограде-Волынском на кладбище вандалы поиздевались над памятниками погибшим на Донбассе украинским военнослужащим, в том числе и над тремя могилами.

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Также в Кременчуге Полтавской области неизвестные вандалы разбили мемориальные доски бойцу АТО и герою Небесной Сотни, установленные на стене школы.

Кроме того, в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке. Ранее на монументе неизвестные рисовали свастику, обливали белой краской и даже бросали в него взрывпакеты.

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