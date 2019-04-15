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На Буковине открыли цветочную карту Украины

Сегодня, 18:32

Поля тюльпанов и пионов зацветут в Черновицкой области


На Буковине стартовал цветочный фестиваль – более полусотни тюльпанов. В селе Реваковцы появилась необычная карта Украины, созданная с помощью цветов.

На поле площадью в гектар расцветают тюльпаны разных сортов и цветов. Более двух миллионов луковиц высадили еще осенью в форме карты Украины.

За полгода с высоты птичьего полета стало возможно рассмотреть четкие контуры карты Украины и зеленые листья тюльпанов. А пройдя по аллейкам можно увидеть формы и разновидности цветов. Некоторые бутоны уже раскрылись.

"Это красным цветом зацвела Киевская область. Сорт называется "Лалибелла". Это очень давно выведенный сорт, из этих сортов выводят другие. Это одни из устойчивых сортов, которые не болеют и с ними очень легко работать", – рассказал владелец тюльпанового поля Александр Стратийчук.

За неделю тут расцветут другие цвета – от красного до белого, есть и эксклюзив, какого цвета и какой формы будут цветы, неизвестно даже владельцу.

"Какой-то сюрприз передали из Голландии, но мы пока что не знаем, будем видеть через несколько дней", – добавил Стратийчук.

Чтобы увидеть поле цветов, Лилия ехала за полторы сотни километров. Говорит, что в Хмельницкой области такого нет. А тюльпаны она обожает.

"Имею тоже, сортов 10 точно, а может, даже и 15. Приехали специально посмотреть, порадоваться. Порадовать себя такой красотой", – призналась туристка Лилия Пиддубюк.

Лилия уверяет, что через неделю приедет сюда опять. Рядом с тюльпанами уже расцвели нарциссы и гиацинты, есть еще несколько соток пионов. А вот в будущем году в Реваковцах расцветут уже два поля – тюльпановое и пионовое.

Напомним, что накануне 8 марта в Киеве возник ажиотаж - люди толпились в огромных очередях за цветами. При этом в конце февраля – начале марта в Украине продаются в основном импортные цветы, которые активнее всего везут из Нидерландов.

По разным оценкам, доля импортных цветов в дни перед 8 Марта составляет до 70%. Украинские компании на рынке флористики достаточно сильны, но зимой выращивание в теплицах менее выгодно, чем импорт, поясняют специалисты.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов напомнили, что сбор и продажа первоцветов, которые внесены в Красную книгу, карается штрафами — от 510 до 3655 гривен. При этом наказывают не только продавцов, но и покупателей первоцветов. В Винницкой области уже начали штрафовать за сорванные подснежники:

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Тег цветы, тюльпаны, буковина, черновицкая область

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