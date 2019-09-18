На Буковине правоохранители пресекли крупную контрабанду сигарет

Пограничники нашли пакеты с сигаретами во время поиска злоумышленников

/ Фото: ГПСУ

В Черновицкой области правоохранители предотвратили перемещение табачных изделий в Румынию. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники мобильного подразделения "Черновцы" совместно с инспекторами роты "ТОР" присоединились к поиску табачных контрабандистов. Нарушители с появлением пограничного наряда начали бежать.

Во время поиска злоумышленников за 600 метров до границы правоохранители наткнулись на пакеты с сигаретами. Обернуты в черный полиэтилен табачные изделия были скрыты в кустарнике. Скорее всего, убегая от наряда нарушители бросили товар в кусты.

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Как результат, правоохранители лишили контрабандистов 3900 пачек сигарет. По предварительной оценке, стоимость товара составляет более 100 000 гривен. Стоит отметить, что все табачные изделия были без марок акцизного сбора Украины. Далее товар будет передан сотрудникам ДФС.

Напоним, ранее в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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