На Буковине за одну неделю заболели корью восемь человек

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В Черновицкой области с 10 с 16 октября заболело корью восемь человек – 6 взрослых и 2 детей, в Новоселицком, Кельменецком районе и городе Черновцы.

"За последние 9 месяцев на Буковине заболели корью 2638 человек (890 взрослых и 1748 детей).

За период вспышки с 1 января 2017 года по 16 октября 2019 г. в Черновицкой области зарегистрировали 6,3 тыс. случаев кори. Среди заболевших 4,2 тыс. детей и более 2 тыс. взрослых", – сообщает Черновицкий областной лабораторный центр.

По оперативным данным, за последнюю неделю в Украине корью заболели 68 человек. Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве, а также Днепропетровской, Херсонской и Винницкой областях.

В течение вспышки, с лета 2017 года, в Украине корью заболели более 115 тыс. человек, и более 40 умерли.

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Ранее сообщалось, что на Волыни зарегистрировали 35 заболевших корью, из них – половина детей.

Напомним, в Украине с начала 2019 года корью заболели 54 065 человек, из них 28 626 – дети.

Ранее сообщалось, что Украина стала лидером мирового рейтинга стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

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