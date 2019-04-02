На границе с Польшей изъяли стратегический запас биодобавок и конфет
Житель Черновицкой области пытался перевезти через границу товар, перемещение которого ограничено
Житель Черновицкой области пытался незаконно ввезти на территорию Украины более 400 кг биодобавок и конфет.
В пункт пропуска "Грушев" из Республики Польша прибыл автомобиль Mercedes-Sprinter, водитель которого выбрал полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".
Однако во время таможенного контроля в его багажнике машины среди личных вещей обнаружили 320 кг биодобавок для спортсменов и 120 кг конфет Ferrero Rocher.
Так гражданин пытался перевезти через таможенную границу Украины товар, перемещение которого ограничено. Товар изъято и его стоимость устанавливается. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Дело направят в суд.
Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить золотые слитки в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.
Ранее во Львовской области задержали партию "элитной" контрабанды – швейцарских часов. Водитель Mitsubishi Grandis следовал из Польши в Украину после частной поездки через пункт пропуска "Шегини – Медика".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На границе с Польшей изъяли стратегический запас биодобавок и конфет". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Львове полиция устроила "охоту" на пешеходов-нарушителей
Львовские копы вместе с журналистами отлавливали нерадивых пешеходов
На границе с Россией появились новейшие заградительные сооружения
В частности проводятся работы на участках Луганской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях