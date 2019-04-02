На границе с Польшей изъяли стратегический запас биодобавок и конфет

Житель Черновицкой области пытался перевезти через границу товар, перемещение которого ограничено

Фото: пресс-служба ГФС

На границе с Польшей изъяли стратегический запас биодобавок и конфет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/377/834/5ca377834f1b1.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/377/834/5ca377834f1b1.jpeg 2019-04-02T17:58:32+03:00 Запад Житель Черновицкой области пытался перевезти через границу товар, перемещение которого ограничено

Житель Черновицкой области пытался незаконно ввезти на территорию Украины более 400 кг биодобавок и конфет.

В пункт пропуска "Грушев" из Республики Польша прибыл автомобиль Mercedes-Sprinter, водитель которого выбрал полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".

Однако во время таможенного контроля в его багажнике машины среди личных вещей обнаружили 320 кг биодобавок для спортсменов и 120 кг конфет Ferrero Rocher.

Так гражданин пытался перевезти через таможенную границу Украины товар, перемещение которого ограничено. Товар изъято и его стоимость устанавливается. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Дело направят в суд.

Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить золотые слитки в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.

Ранее во Львовской области задержали партию "элитной" контрабанды – швейцарских часов. Водитель Mitsubishi Grandis следовал из Польши в Украину после частной поездки через пункт пропуска "Шегини – Медика".

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