Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На границе с Польшей изъяли стратегический запас биодобавок и конфет

Сегодня, 17:58

Житель Черновицкой области пытался перевезти через границу товар, перемещение которого ограничено

Фото: пресс-служба ГФС
На границе с Польшей изъяли стратегический запас биодобавок и конфет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/377/834/5ca377834f1b1.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/377/834/5ca377834f1b1.jpeg Запад Житель Черновицкой области пытался перевезти через границу товар, перемещение которого ограничено

Житель Черновицкой области пытался незаконно ввезти на территорию Украины более 400 кг биодобавок и конфет.

В пункт пропуска "Грушев" из Республики Польша прибыл автомобиль Mercedes-Sprinter, водитель которого выбрал полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".

Однако во время таможенного контроля в его багажнике машины среди личных вещей обнаружили 320 кг биодобавок для спортсменов и 120 кг конфет Ferrero Rocher.

Так гражданин пытался перевезти через таможенную границу Украины товар, перемещение которого ограничено. Товар изъято и его стоимость устанавливается. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Дело направят в суд.

Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить золотые слитки в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.

Ранее во Львовской области задержали партию "элитной" контрабанды – швейцарских часов. Водитель Mitsubishi Grandis следовал из Польши в Украину после частной поездки через пункт пропуска "Шегини – Медика".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Львов, граница, товар, зеленый коридор

Вы сейчас просматриваете новость " На границе с Польшей изъяли стратегический запас биодобавок и конфет". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львове полиция устроила "охоту" на пешеходов-нарушителей

Сегодня, 17:53

Львовские копы вместе с журналистами отлавливали нерадивых пешеходов

Жители Закарпатья перекрыли трассу "Рахов – Мукачево"

Сегодня, 16:41

Люди устраивают на границе провокации в связи с установкой нового ограждения

На границе с Россией появились новейшие заградительные сооружения

Сегодня, 16:08

В частности проводятся работы на участках Луганской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях

Львовский аэропорт резко нарастил пассажиропоток

Сегодня, 13:42

В марте услугами аэропорта воспользовались почти 134 тыс. человек

Чего лишится после развода Ани Лорак

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

Прибавление! Жена Тиграна Кеосаяна ждет ребенка

Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона

20-летняя модель утверждает, что была с Неймаром. Фото

Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото

Она обогнала Медведеву и разделась на льду. Та самая Туктамышева

Кто «заказал» смерть принцессы Дианы?
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Сегодня, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Целую неделю кот выпрашивал мясо и куда-то его уносил

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах